Roma, test salivari per i bambini di elementari e medie: il piano per il rientro a scuola

Tracciamento continuo e screening anche per quella categoria di under 12 che possono contrarre il Covid ma che non rientrano ancora - come target - nella campagna vaccinale. È su questa base che in vista di settembre e della riapertura delle scuole anche il Lazio intraprenderà un’analisi al fine di tenere sotto controllo la circolazione del virus nelle scuole elementari e medie rispondendo così “presente” al piano nazionale a cui sta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati