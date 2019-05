Così la scuola assumerà 12mila bidelli delle coop

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Maggio 2019, 11:00

Fuori dalla scuola 12 mila bidelli entro la fine dell'anno: devono rientrare tramite un concorso ad hoc ma ad oggi della selezione ancora non c'è traccia. Si tratta degli addetti alle pulizie che lavorano negli istituti scolastici tramite ditte e cooperative esterne e che dal 1 gennaio prossimo, come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, devono necessariamente essere internalizzati. La manovra da un lato rallegra i 12 mila addetti, oggi esternalizzati, con la prospettiva di un contratto statale a tempo indeterminato ma dall'altro fa temere per il loro futuro visto che i tempi si stringono. Fra sette mesi, infatti, non potranno più lavorare con le cooperative nelle scuole.Serve quindi, quanto prima, un decreto ministeriale per avviare la selezione dei titoli che porterà alla graduale assunzione dei bidelli. Il decreto è stato predisposto dal ministero dell'istruzione ma non ha ancora ricevuto il via libera dagli altri ministeri interessati, come i ministeri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. Quella del bidello è una figura importante nella scuola perché si occupa delle pulizie e della sicurezza e, da sempre, rappresenta uno dei maggiori punti di riferimento per i bambini. E per i loro genitori. Ne verranno a mancare 12 mila dal 1 gennaio 2020, a cui si aggiunge la platea di personale ata che si prepara ad andare in pensione.