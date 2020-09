Scuola, Azzolina: «Oltre 2 milioni di nuovi banchi entro ottobre. Test sierologici a campione agli studenti»

Riaperture dalla scuola il 14 settembre, la Ministra azzolina è sicura: «Entro il 30 ottobre arriveranno nelle aule 2,4 milioni di banchi. E in due mesi recupereremo 20 anni di ritardi».

«Da insegnante non avrei segato in due i banchi, avrei rispettato le direttive del dirigente scolastico e non avrei avuto motivo di dubitare di quanto viene detto dal governo». Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a Porta a Porta rispondendo ad una domanda di Bruno Vespa sul caso di quei docenti che hanno diviso in due i banchi per renderli monoposto.

Ultimo aggiornamento: 20:25

