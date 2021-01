Scuola, Azzolina: «La didattica a distanza non funziona più, capisco gli studenti arrabbiati»

Scuola, Lucia Azzolina, ministra dell'Istruzione, boccia la didattica a distanza: «Non funziona più, sono molto preoccupata». «Capisco i ragazzi - dice Azzolina -: il diritto all'istruzione è essenziale, sarei anch'io arrabbiata. Io ho il dovere di dire loro che il governo ha fatto tutto quello che doveva per il rientro a scuola. A maggio 2020 i medici mi scrivevano per chiedere di lasciare chiusa la scuola e così è stato, oggi ricevo lettere di tanti medici che mi chiedono di aprire le scuole: vedono le difficoltà dei loro figli. Ieri sera ho ricevuto la lettera di un anestesista».

Azzolina: «Capisco la frustrazione degli studenti»

«È difficile per gli studenti comprendere perché non rientrano a scuola - dice ancora la ministra dell'Istruzione -, capisco le loro frustrazione: la scuola è un diritto costituzionale se a me avessero tolto la scuola non sarei probabilmente qui. Nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro socialità. Sono molto preoccupata, oggi la dad non può più funzionare, c'è un black out della socialità, i ragazzi sono arrabbiati, disorientati ed sono preoccupata per il deflagrare della dispersione scolastica».

«Il rischio zero non esiste, ma non esiste in alcun ambito - dice Azzolina -. All'interno delle scuole il rischio è molto basso e lo testimoniano gli studi italiani ed europei. La scuola si è organizzata molto bene. Io ho fatto tutto quello che potevo fare, chiedo a tutti di trattare la scuola non in modo diverso di come si trattano le attività produttive».

Scuola, rinvio dell'apertura in 14 Regioni. ​M5S: «Traditi dal Pd». Zingaretti: conta la sicurezza

Scuola, i licei rientrano ma solo in 3 regioni: sette rinviano a febbraio

«Nelle regioni gialle tutto aperto tranne la scuola, errore »

«Ho fatto tutto quello che potevo fare, le scuole sono pronte per ripartire ma le Regioni hanno la possibilità di riaprirle o meno. Chiedo a tutti di trattare la scuola come si trattano le attività produttive; si fa l'errore di credere che la scuola non produca incassi: se io chiudo un negozio so purtroppo quanto ho perso, sulla scuola questo discorso non si fa ma i costi sono altissimi, il messaggio deturpante per cui nelle Regioni gialle è tutto aperto tranne la scuola, lascia cicatrici enormi». Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina su Radio Rai 1.

Esame di maturità

«Il ministro sta lavorando» in vista della maturità. «Abbiamo chiesto agli studenti di farci delle proposte: lo scorso anno ci hanno presentato proposte ragionevoli; una decisione la prenderemo a breve, i ragazzi a causa dell'incertezza assoluta per le date che slittano come la tela di Penelope, hanno bisogno di avere certezze che il ministero deve dare». Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a 'Tutti in classè su Radio 1.

Azzolina: «Solo 4 giorni per terminare il concorso»

«Il concorso straordinario riprenderà, il 75% delle prove è stato svolto, i commissari potranno iniziare a correggere le prove già svolte, al più presto termineremo le prove di quel concorso, mancano 4 giorni per finire. Poi partirà il concorso ordinario». Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina a Tutti in classe, su Radio Rai 1.

