Male, ma non malissimo, almeno in Campania. Tra pensionati e trasferimenti da fuori Regione quest'anno la disponibilità di posti per docenti in tutte le scuole campane è di 4.426 unità. Tuttavia le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2023/2024 autorizzati dal Mef saranno solo 3.441, quindi 985 cattedre rimarranno scoperte. A livello nazionale, il ministero dell'Istruzione e del Merito ha autorizzato solo 50.807 mila posti su 80 mila posti disponibili, gran parte concentrati al Nord, dove dopo i trasferimenti approvati dal Mim (circa il 55% delle richieste) secondo i dati della Flc Cgil solo in Lombardia serviranno tra i 25 e i 30mila supplenti da qui a ottobre per compensare le cattedre vuote. Molto male invece in Campania riguardo il personale Ata: ben 1.549 i posti vacanti a fronte di appena 564 immissioni in ruolo.

Napoli e provincia detengono il record di posti disponibili, ben 2.621 cioè più della metà, seguono Salerno e provincia con 715, Caserta e provincia con 496, Avellino e provincia con 380, Benevento e provincia con 214. Globalmente, la principale richiesta è per docenti in materie Stem ma andando a spulciare le classi di concorso il numero principale di cattedre è per quella in Italiano, storia, geografia per la scuola secondaria di I grado con 239 cattedre. Ordine scolastico in cui mancano pure ben 195 docenti per Matematica e Scienze, 127 per le Lingue straniere, 103 per Arte e Immagine, e perfino 53 docenti in Lettere. Le scuole medie campane, insomma, sono quelle che soffrono maggiormente. Per le secondarie di secondo grado invece la situazione è meno problematica: sono appena 6 le cattedre in Discipline letterarie, latino e greco, 29 quelle solo con latino, 44 le cattedre per Filosofia e Storia, 77 per le Lingue straniere. Per le materie Stem le cose iniziano a complicarsi: 46 per Fisica, 94 per Matematica, 108 Matematica e fisica, 64 Scienze naturali. Le disponibilità per la scuola dell'Infanzia per l'Usr sono 53, mentre per la primaria saliamo a 93, dove occorrono 28 docenti di Inglese. Alta la richiesta anche per Scienze motorie che alle medie è di 84 unità, e di 45 alle superiori. Sui 4.426 posti totali in Campania il Mef ne ha autorizzati 3.441, ma non è detto che tutti siano coperti, poiché per molte classi di concorso potrebbero esserci vincitori in numero non sufficiente. Per colmare parte di questi vuoti, poi, da giovedì a lunedì è stata aperta la Fase 1 con la call veloce per 1.003. Introdotto nel 2020 dall'allora ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, si tratta di un meccanismo che consente a un precario inserito in Gae o Gm di scegliere (a domanda) di essere assunto in un'altra provincia o in un'altra regione. Dopo l'invio della domanda, sarà l'algoritmo ad assegnare le sedi libere e in molti casi potrebbero esserci centinaia di chilometri di distanza da casa.

«Il prossimo anno scolastico sono stati autorizzati dal Mef solo 3.441 posti. Anche quest'anno si perde l'occasione di stabilizzare i tanti insegnanti presenti nelle nostre graduatorie» ammette Roberta Vannini, segretaria Uil Scuola Rua Campania. Per la sindacalista «siamo la Regione che ha ancora tanti aspiranti in Gae, nelle Gm del 2016 e successive procedure, per non parlare di tutti quelli presenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Attendiamo la convocazione da parte dell'Usr Campania per conoscere la ripartizione di questi posti, ma già questi numeri non sono rassicuranti. Sicuramente avremo il solito gap tra organico di diritto e organico di fatto per i posti di sostegno e assisteremo a un film già visto: il solito balletto di supplenti incaricati su alunni con disabilità. Quale continuità si offre a questi studenti e alle loro famiglie?». Secondo gli elenchi pubblicati dall'Ufficio Scolastico Regionale sulle disponibilità, per il sostegno in Campania c'è un buco di 399 unità, di cui la maggior parte nella scuola primaria (123). Per Vannini «è necessario puntare alla stabilizzazione di tutto il personale precario quale volano di crescita per l'intera economia del Paese e della nostra regione che, ricordiamo, è e sarà tra le più penalizzate dal dimensionamento. Le soluzioni ci sono, manca la volontà politica e la convinzione che la scuola debba star fuori dai vincoli di bilancio».

Non va meglio per il personale Ata. A conti fatti, solo un terzo sarà immesso in ruolo rispetto alle esigenze. «In Campania anche quest'anno assistiamo alla stessa scena: tanti posti vacanti per il personale Ata, ben 1.549, e poche immissioni in ruolo, appena 564. Un brutto film già visto, scritto da chi evidentemente dimentica che la scuola non è fatta solo di docenti ma funziona grazie a tutta la comunità educante che comprende anche i collaboratori scolastici, di laboratorio e amministrativi» accusa la segretaria generale della Uil Scuola Rua Campania. «Questi lavoratori meritano rispetto, ma, al contrario, il decreto presentato in queste ore ai sindacati relativo alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2023/24, prevede che su 27.409 posti liberi e disponibili a livello nazionale solo 9.975 siano destinati ai ruoli. E se in tutta Italia restano 17 mila posti vacanti, nella nostra regione ne rimangono quasi mille che verranno assegnati ancora una volta a un esercito di precari: cambiano i governi, cambiano le coalizioni ma la politica scolastica è sempre la stessa: l'obiettivo è fare cassa in un modo o nell'altro. O sottoscrivendo contratti collettivi senza risorse o tagliando quelle che nella scuola già ci sono».