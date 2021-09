In classe si tornerà a sorridere, senza mascherina. Così la scuola riparte, tra obbligo di Green pass e test salivari. Lo ha assicurato ieri il ministro all'istruzione Patrizio Bianchi che, illustrando le misure messe in campo per l'avvio del nuovo anno scolastico, ha mostrato ottimismo sulle scelte fatte e, soprattutto, su come potranno andare le prossime settimane.

