Scuola, via libera ai concorsi per 17mila insegnanti

Buone notizie per gli aspiranti insegnanti. C'è l'ok del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, alle procedure per il reclutamento di quasi 17 mila nuove maestre. «Via libera a concorsi per 16.959 posti di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, di cui 10.624 per l'anno scolastico 2020/2021 e 6.335 per l'anno scolastico 2021/2022», annuncia in una nota il ministero.



Bongiorno ha infatti firmato il decreto con cui il «ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad avviare, per il biennio scolastico 2020/2022, procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria». Il provvedimento è stato «inviato per il concerto al ministro dell'Economia e delle finanze».

Venerdì 24 Maggio 2019, 15:42 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 16:06

