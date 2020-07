Scuola, Cgil: non ci sono condizioni per tornare in aula, mancano spazi e personale

Il ritorno a scuola a settembre è solo un miraggio? A voler esser pessimisti, sì. «Oggi le condizioni per cui le scuole riaprano in presenza non ci sono», è l'allarme lanciato dalla Cgil secondo cui è «inutile continuare a raccontare che le cose vanno bene, bisognerebbe essere onesti. A causa del ritardo con cui il confronto è iniziato e la scarsità delle risorse la situazione delle scuole è drammatica».

Spiega Francesco Sinopoli, segretario Flc Cgil scuola: «I dirigenti scolastici cono a caccia di spazi; serve un organico straordinario che al momento non c'è. La preoccupazione che sta nascendo è che siccome il tempo scuola si ridurrà si tornerà alla didattica a distanza».

Ultimo aggiornamento: 12:40

