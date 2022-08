Scuola e Covid, stop a mascherine e Dad: le nuove linee guida nel vademecum

Nuove regole per il prossimo anno scolastico per contenere la diffusione del Covid. Il Miur ha inviato alle scuole il vademecum sulle misure anticontagio. Da strategie di contrasto della diffusione dell'infezione, si è passati "a strategie di mitigazione". Misure che valgono sia per l'infanzia che per le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo.

Scuola, Dad non più obbligatoria per gli alunni positivi al Covid: «Normativa speciale cessa il suo effetto»

Scuola, le nuove regole per il prossimo anno: il vademecum

L'obiettivo è quello di "garantire la frequenza scolastica in presenza". Gli alunni potranno essere in classe anche se hanno il raffreddore. Ma non dovranno avere la febbre in quanto "nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre".

Raffreddore, posso andare a scuola?

Gli studenti con il raffreddore possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, avendo però cura dell'igiene delle mani e dell'osservanza dell'etichetta respiratoria. Solo per il personale e per gli alunni "a rischio" è comunque raccomandata la mascherina Ffp2, non esplicitamente richiesta agli altri. Il ministero raccomanda inoltre "il ricambio frequente dell'aria" negli ambienti. È contemplata inoltre una "sanificazione ordinaria" e una "straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati".

Cosa fare in caso di un positivo

Se c'è un sospetto positivo a scuola, allora sarà ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Questo per i casi sospetti. Per i casi confermati: "Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l'esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell'isolamento".

E per i contatti con i positivi?

Per quanto riguarda i contatti con positivi: "Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022". "Per accedere ai locali scolastici - si legge sempre nel vademecum del Miur - non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte delle Istituzioni scolastiche. Ma, se durante la permanenza a scuola, il personale scolastico o il bambino/alunno presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso dei minori, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. A titolo esemplificativo, rientrano tra la sintomatologia compatibile con COVID-19: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa".