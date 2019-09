CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 10 Settembre 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meno alunni in classe e più supplenti. Suona la campanella di inizio anno scolastico ma ci vorrà almeno un mese per avere tutte le cattedre coperte. Complice il record di 200mila supplenze da assegnare che pioveranno sulle scuole da nord a sud. Una delle prime grane per il neoministro Lorenzo Fioramonti. Ieri ritorno in classe per gli allievi del Piemonte, in Campania si riprende domani, poi via via in tutte le altre regioni, fino alla Puglia il 18 settembre. La campanella di inizio lezione non suonerà per 69.256 alunni. Tanti sono i ragazzi in meno nelle scuole di ogni ordine e grado rispetto all'anno scorso.