Scuola, Dad alle elementari con 2 contagi in classe. Medie e superiori, con 3 positivi a casa i non vaccinati. Bianchi: «Si torna il 10 in presenza»

Cambia la gestione dei casi Covid a scuola. In quelle dell'infanzia, con un positivo si va in quarantena per 10 giorni mentre alle elementari, con un caso si applica la sorveglianza con test al primo e dopo cinque giorni mentre con 2 casi si resta a casa per 10 giorni. In medie e superiori, invece, con due casi si resta in classe (con l'autosorveglianza e utilizzo della Ffp2) con tre casi vanno in Dad per 10 giorni solo i non vaccinati e chi si è vaccinato da più di quattro mesi e solo con 4 casi tutta la classe è a casa.

Un punto, quest'ultimo, che ha visto salire la tensione nell'incontro tra governo e Regioni, con i governatori che volevano la didattica a distanza alle superiori a partire da 3 casi. Critico anche il presidente dell'associazione dei presidi Antonello Giannelli secondo il quale la decisione di distinguere tra vaccinati e non vaccinati «è una misura discriminatoria». Le regioni incassano però dal governo la promessa che il Cts si occuperà di un'altra loro richiesta, lo stop dei tamponi ai negativi asintomatici che stanno mandando in crisi il sistema e «sottraggono risorse umane per le vaccinazioni e l'attività ordinaria».

Bianchi : «Si torna in presenza e in sicurezza»

«C'è stata una discussione articolata e serena, che si è conclusa all'unanimità: la scelta di fondo è che si torna ad una scuola in presenza e in sicurezza». Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha commentato le nuove misure che modificano la gestione dei casi Covid a scuola. Per gli alunni tra 0 e 6 anni, ha aggiunto, «è stato deciso il massimo di tutela» mentre per i più grandi tutta la classe andrà in Dad con tre positivi. «un intervento molto articolato che va incontro alle richieste delle Regioni». Ma, ha concluso, «si va in Dad solo per 10 giorni, in modo che si sappia prima quando inizia e quando finisce».