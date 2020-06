Conte: «Basta classi pollaio». Azzolina: lezioni anche in cinema, teatri e musei

Oggi venerdì 26 giugno 2020, si è tenuta a Palazzo Chigi una conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla quale hanno partecipato il Ministro Lucia Azzolina e il Ministro Francesco Boccia. Si legge in una nota di palazzo Chigi.

Conte: un miliardo per la scuola. «Abbiamo un ulteriore miliardo che stanziamo per ulteriori investimenti sulla scuola, che ci dovrà consentire di avere una scuola più moderna, sicura e inclusiva. E nel Recovery Fund un importante capitolo sarà dedicato proprio agli interventi sulla scuola». Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Conte: stop classi pollaio. «Dopo questa emergenza che ci ha provato, ora abbiamo l'opporunità di investire in percorsi di formazioni per i ragazzi e contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica. Vogliamo anche una migliore formazione digitale per il personale scolastico e vogliamo classi meno affollate, le cosiddette classi pollaio non ci piacciono affatto e non le tolleriamo più». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. «Vogliamo anche percorsi personalizzanti per ragazzi in modo che si possano immettere nel mondo delle imprese con maggiore rapidità e competenze».

Azzolina: lezioni anche in cinema, teatri e musei. «Vogliamo fare scuola anche fuori dalla scuola: portiamo gli studenti nei cinema, nei teatri, nei musei, facciamo in modo che respirino la cultura di cui hanno bisogno. Portiamo anche i più piccoli al parco quando il tempo lo consente a fare lezione». Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nella conferenza di presentazione del Piano per il rientro a scuola a settembre.

«E chiaro che abbiamo bisogno di più spazi. Abbiamo creato un software per dirci quanti metri quadrati abbiamo per ogni singola classe, auditorium o palestre. Siamo a circa il 76% dei dati che gli Enti Locali ci hanno fatto avere. Al momento c'è il 15% degli studenti da portare fuori dagli edifici scolastici», ha continuato la ministra. «Lavoriamo sull'edilizia scolastica leggera. Se non basta, abbiamo ripreso i 3.000 edifici scolastici dismessi. La scuola deve riaprire non solo in sicurezza, ma che sia nuova, più aperta e inclusiva».

Azzolina: «Si possono assumere fino a 50 mila persone». «Con i fondi possiamo assumere fino a 50 mila persone, tra personale docente e non docente con contratto determinato». Lo ha annunciato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, durante la conferenza stampa di presentazione delle linee guida sulla scuola.

