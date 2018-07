Scuola, 170mila alunni con disturbi intellettivi: è emergenza sostegno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 27 Luglio 2018, 07:00

Studenti disabili in aumento, il picco riguarda i ragazzi che presentano difficoltà intellettive: è allarme, quindi, per il sostegno nelle scuole. E non solo, soprattutto nel Mezzogiorno per i minori manca anche l'assistenza sanitaria. Negli istituti scolastici italiani sono in aumento i ragazzi con disabilità e, tra questi, due su tre hanno problemi relativi alla sfera intellettiva, non fisica: si tratta di 170mila studenti, tutti compresi nella fascia d'età dello sviluppo. E' quanto emerge dal report dell'Istat «La salute mentale nelle varie fasi della vita, anni 2015-2017» su un'elaborazione dei dati delle rilevazioni sulle scuole effettuata dal Ministero dell'Istruzione.