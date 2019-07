Scuola, giovedì a Napoli l'assemblea della Cisl sui precari con Gissi e Varengo

Martedì 16 Luglio 2019, 14:36

Si terrà giovedì 18 luglio, con inizio alle 9,30 presso l'istituto Sannino di via De Meis a Ponticelli, una assemblea della Cisl Scuola della Campania sui precari. Ai lavori, moderati dalla segretaria generale regionale Rosanna Colonna, interverranno la leader della federazione Maddalena Gissi e il segretario nazionale Attilio Varengo. «Affronteremo - dice la Colonna - il tema, ormai ineludibile, della stabilizzazione dei precari, una esigenza sempre più centrale per assicurare continuità didattica ed al tempo stesso dare risposte alle legittime esigenze individuali di quanti da anni vivono la condizione della supplentite ad ogni costo e per sempre. È un fatto insostenibile, su cui la nostra categoria è fortemente determinata a realizzare ogni possibile iniziativa per scrivere la parola fine».Sono 55 mila, di cui almeno 5 mila in Campania, i docenti non abilitati con tre anni o più di precariato alle spalle. Per risolvere una volta e per tutte questo problema, la Cisl Scuola nazionale ha individuato un sistema di reclutamento per assicurare qualità e stabilità del lavoro e del servizio, che sarà illustrato nelle conclusioni della numero uno della categoria Gissi.