Successo per «Scuola in gioco» di Protom: oltre 360 i ragazzi che hanno «chiacchierato» con Dante

Grande successo per la prima edizione del contest “Scuola in gioco”, l’iniziativa promossa da Protom, la prima KTI (Knowledge & Technology Intensive) Company italiana, per celebrare il VII centenario della morte di Dante e avvicinare l’innovazione alla scuola, grazie al ricorso a tecnologie all'avanguardia applicate ai percorsi di apprendimento.

Gli studenti delle scuole medie e superiori, invitati a dialogare con il Sommo Poeta, hanno preso parte al progetto con entusiasmo: oltre 64 mila le visite al sito www.scuolaingioco.com, più di 360 le domande sulla Divina Commedia inviate e 32 gli studenti premiati con CiakMe, la prima t-shirt “a realtà aumentata”, personalizzabile.

Con “Scuola in gioco”, Protom ha scelto di dare voce a Dante a 700 anni dalla sua morte, con un mix unico di tecnologie che spaziano dal machine learning all’interpretazione del linguaggio naturale, fino alla realtà virtuale. Per interagire con il Poeta toscano studenti e professori hanno elaborato domande e risposte adeguatamente “dantesche” sulla Divina Commedia e, grazie alle capacità di apprendimento della macchina, hanno ascoltato l’avatar di Dante offrire loro risposte alle tante curiosità. Il gioco va oltre il piano letterario e ha invitato i ragazzi a compiere un viaggio alla scoperta delle potenzialità di strumenti e tecnologie sempre più presenti nella quotidianità.

«La risposta delle scuole, in un anno tanto particolare, caratterizzato da una lunga fase di DAD e dalla presenza in alternanza, è stata entusiasmante. - spiega Giuseppe Santoro, responsabile dell'Innovation Lab di Protom – I ragazzi si sono dimostrati curiosi, pronti a cogliere le sfide dell’innovazione, affamati di sapere. Le nuove tecnologie aiutano gli insegnanti a dialogare al meglio con i ragazzi e hanno dimostrato di poter garantire, anche in contesti estremi, come quello che speriamo di esserci lasciati alle spalle, la continuità del percorso formativo».

Scuola in Gioco è solo una delle iniziative promosse da Protom per innovare il mondo della scuola. A settembre la società promuoverà un evento dedicato proprio all'offerta per gli istituti scolastici, che comprende anche ScuoLab, la piattaforma che, grazie alle potenzialità del learning-by-doing, consente ai ragazzi di frequentare i laboratori in totale sicurezza, sotto la guida del proprio docente sia in classe che da casa.

