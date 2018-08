Scuola, intervista al ministro Bussetti: «Più tempo pieno contro la fuga dai banchi al Sud»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Agosto 2018, 09:00

La prima promessa è facile da realizzare. Il 12 settembre il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti tornerà a Napoli per l'inaugurazione dell'anno scolastico, convinto dall'assessore comunale Annamaria Palmieri, «per conoscere le eccellenze tra docenti, dirigenti e studenti, in territori spesso difficili e complessi», che gli ha rivolto l'invito a margine della giornata conclusiva del campus estivo di formazione dell'Associazione gestori istituti dipendenti dall'autorità ecclesiastica. Potrebbe volerci poco anche per gli altri impegni annunciati su temi come disabilità, dispersione, edilizia scolastica, mentre le spine nel fianco saranno l'immissione in ruolo e la Buona Scuola che conta di rivedere in tempi lunghi.«Sul ruolo dei docenti è evidente che una legge che compie vent'anni vada un po' rivista, anche in relazione alla Buona Scuola che ha creato non solo uno sdradicamento degli insegnanti dal proprio territorio, ma anche che le graduatorie a esaurimento si svuotassero troppo così molti docenti abilitati sono passati dalla scuola a paritaria alla scuola statale, mettendo in crisi la prima. Dobbiamo rivedere la struttura e l'organizzazione della legge, che va rivista proprio perché in passato si aveva a che fare con numeri enormi di docenti. La riforma ha creato tanti problemi e difficoltà e il nostro impegno sarà quello di aggiustare tutto quello che si può, facendo ritrovare alla scuola la sua identità, ridargli un ruolo centrale per ottenere un obiettivo: abbattere l'abbandono scolastico».