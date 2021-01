Iscrizione scuola, al via dall'Infanzia alle Superiori: come scegliere on line. I video tutorial

Primo giorno di scuola, oggi, dopo la pausa natalizia e a tenere “banco” non è solo la ripresa delle attività in presenza o meno per causa del Covid, ma anche le iscrizioni scolastiche per il prossimo anno, 2021-2022.

Le domande di iscrizione possono essere inviate fino alle ore 20 del 25 gennaio 2021 sulla pagina dedicata del Ministero dell’Istruzione: www.istruzione.it/iscrizionionline. Le procedure sono iniziate dal 4 gennaio.

CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE

Devono inviare la richiesta di iscrizione tutte le famiglie i cui figli, nell'anno scolastico 2021-2022, frequenteranno la prima classe della scuola dell'infanzia, delle elementari, medie e superiori.

COME SCEGLIERE LA SCUOLA GIUSTA, ONLINE

Quest'anno, a causa dell'emergenza Covid, non è stato possibile per le scuole organizzare giornate di orientamento e open day per far visitare gli istituti. Molte scuola hanno avviato incontri online, su piattaforme digitali con tour virtuali tra le classi. Si può sempre contare sulla app del portale ‘Scuola in Chiaro’ dove è possibile trovare le principali informazioni sugli istituti.

COME PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE

La procedura si svolge, ad esclusione delle scuole materne per le quali si può presentare domanda nel formato cartaceo. E' possibile accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline anche tramite l'identità digitale (SPID) utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. Altrimenti è necessario registrarsi prima di accedere. Il ministro conferma anche quest'anno che inoltrare la domanda per primi non significa avere la priorità sugli altri: non serve quindi affrettarsi se la scelta non è sicura. In caso di necessità, è possibile seguire sulla pagina dedicata www.istruzione.it/iscrizionionline e sul canale YouTube del Ministero dell’Istruzione i video tutorial per le famiglie che saranno guidate nelle varie fasi dell’iscrizione online.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, compiuti entro il 31 dicembre 2021. Possono fare domanda anche gli anticipatari, coloro che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022.

La scelta prevede tre possibilità: il tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore.

SCUOLA ELEMENTARE

Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria, le elementari, i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2021. Anche in questo caso possono fare domanda i bimbi anticipatari che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2022. La scelta prevede l'indicazione di un istituto, a cui possono fare seguito altri due qualora non ci fosse posto nel primo, e la preferenza tra le diverse articolazioni dell’orario settimanale: 24 ore, 27 ore, 30 o il tempo pieno a 40 ore.

SCUOLA MEDIA

Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie possono indicare un istituto con altre due preferenze, qualora non ci fosse posto nel primo, scegliendo l'orario settimanale tra 30 ore oppure su 36 ore, elevabili fino a 40 ore per il tempo pieno.

SCUOLA SUPERIORE

Nella scuola secondaria di secondo grado, le famiglie scelgono l'indirizzo di studio tra licei e istituti tecnici e professionali, indicando anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. Anche in questo caso dopo la prima scuola scelta possono seguire altre due istituti qualora non ci fosse posto nel primo.

Ultimo aggiornamento: 15:07

