Scuola, ci siamo. Oltre mezzo milione di studenti di terza media, da domani mattina, 9 gennaio, dovrà indicare la scuola superiore che frequenterà a settembre. La domanda di iscrizione si presenta solo online, tramite il sito del ministero dell'istruzione, e nelle segreterie scolastiche verrà data assistenza alle famiglie in difficoltà con la procedura informatica. Lo stesso iter va seguito per presentare richiesta di iscrizione in prima elementare o in prima media e c'è tempo fino al 30 gennaio.

Mentre per la primaria e la secondaria di primo grado basta individuare l'istituto, per la scuola superiore la decisione si complica perché bisogna scegliere anche l'indirizzo da seguire. Sono chiamati a decidere i 530.883 studenti che stanno frequentando la terza media: si tratta di un numero in calo sugli anni precedenti. Mancano all'appello, infatti, oltre 8300 alunni rispetto ai 539.209 di un anno fa. Si tratta quindi dell'1,5% in meno rispetto al 2021-2022. Segno evidente del calo demografico in corso che ha raggiunto anche le fasce di età più basse, come quelle della scuola media. A settembre prossimo, quindi, entreranno in una classe di scuola superiore oltre 8mila ragazzi in meno.

I TEMPI

Quindi dal 9 al 30 gennaio 2023 sarà possibile effettuare le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Anche quest’anno le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado. La domanda resta cartacea per la scuola dell’infanzia.



I MODI

Le famiglie possono trovare informazioni sui portali dei singoli i stituti o individuare la scuola attraverso Scuola in Chiaro, l’applicazione messa a disposizione dal ministero: un QR Code associato a ogni scuola fornirà tutte le informazioni sulle strutture, l’offerta formativa, le attrezzature e confronterà alcuni dati con quelli di altre istituzioni scolastiche del territorio. Il sito di riferimento per Scuola in Chiaro è Cerca la tua scuola. Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023 attraverso il servizio «Iscrizioni online», disponibile sul portale del ministero dell’Istruzione e del merito all’apposito indirizzo web.

COME ACCEDERE

Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Sul sito delle iscrizioni sono disponibili informazioni utili per effettuare la domanda, video tutorial, guide scaricabili.