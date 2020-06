Scuola, il ministero: tremila istituti dismessi da recuperare, tutti gli alunni avranno un'aula

Scuola, il Ministero dell'Istruzione anticipa che sono tremila gli istituti dismessi da recuperare per dare a tutti gli alunni un'aula in occasione del suono della prima campanella e del rientro in classe previsto per il 14 settembre. «Abbiamo l'elenco di circa 3.000 edifici scolastici dismessi a causa del calo demografico e del dimensionamento, che possono essere ripristinati». Così il Ministero dell'Istruzione all'indomani della presentazione delle Linee guida per la ripartenza di settembre.

Il Ministero: «Tutti avranno un'aula». «Le Linee guida prevedono il mantenimento del gruppo classe, tutte le studentesse e gli studenti avranno spazi per la didattica a settembre come garantito ieri dalla Ministra Lucia Azzolina in conferenza stampa», fa sapere il Ministero dell'Istruzione all'indomani della presentazione delle Linee guida per la ripartenza di settembre.

«In queste settimane il Ministero ha messo a punto un software che - spiegano fonti del dicastero - consente di incrociare, scuola per scuola, il dato degli alunni con quello degli spazi e con il distanziamento indicato dal Comitato tecnico-scientifico. Uno strumento nuovo, senza il quale sarebbe stato impossibile individuare le priorità di intervento. Secondo una prima analisi gli interventi più urgenti riguarderanno circa il 15% della popolazione studentesca - fatta eccezione per la scuola dell'infanzia che è esclusa da questo calcolo avendo altre indicazioni di distanziamento. Un dato significativo ma inferiore alle previsioni iniziali».

