Scuola, il repulisti del Tar: niente concorso per i prof non abilitati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 15 Febbraio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Precari della scuola sempre più in alto mare. Chi ha insegnato per tre o più anni nelle scuole pubbliche e paritarie non ha diritto a partecipare alle prove suppletive del concorso a cattedra riservato ai colleghi con abilitazione. La doccia gelata arriva dal Tar Lazio che con due ordinanze distinte boccia più di 1.200 professori campani che avevano impugnato l'ultimo concorso a cattedra espletato nell'estate del 2018. I docenti vantavano il possesso di 3 anni di servizio maturati con supplenze brevi o annuali negli ultimi otto anni e chiedevano di poter partecipare alle prove suppletive. Ma la sezione terza bis del Tar Lazio ha deciso lo stop. Nel provvedimento del 6 febbraio si evince che i 1.200 docenti precari delle scuole medie e superiori denunciavano «l'illegittimità del bando impugnato nella parte in cui non li ha riconosciuti quali idonei a partecipare al concorso in esame». In effetti la prova concorsuale unica prevista l'anno scorso consisteva solo in una prova orale didattico-metodologica ai fini della costituzione di una graduatoria regionale per l'accesso al ruolo.