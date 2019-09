Scuola «Normale» del Sud ai nastri di partenza: boom di domande a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 13 Settembre 2019, 07:00

Scuola superiore meridionale al giro di boa. È il tempo della selezione dei candidati di quella che si propone come l'alter ego della Normale di Pisa. Un progetto ambizioso, riservato ai cervelloni del Sud ma non solo. Due i bandi: 18 posto per i dottorati di ricerca e 30 posti per il corso normale, che quest'anno viene inaugurato.Per i dottorati è un vero e proprio boom. Duecento richieste per un dottorato che dura 4 anni, durissimo, solo 18 posti, 6 per ogni indirizzo. La fase di analisi delle richieste è in dirittura d'arrivo. Poi i candidati dovranno svolgere un colloquio orale.