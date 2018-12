Il sindaco leghista blocca la Scuola Normale a Napoli: «Il Sud voleva quel marchio solo per farci concorrenza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Dicembre 2018, 11:00

«Ho fatto una battaglia e l'ho vinta, la Normale di Pisa resta dove deve stare, a Napoli la Federico II si attrezzi in maniera diversa». Michele Conti, sindaco leghista di Pisa, ha scritto un post su Facebook precisando che la Scuola Normale «è salva» e che «al sud non verrà istituita nessuna scuola secondaria».«In questa città abbiamo perso tutto a partire dagli anni 60: la Marzotto non c'è più e tante industrie del tessile si sono spostate altrove, ma pure la Richard Ginori, le ferrovie, i distretti militari. La nostra città è stanca della depredazione continua delle proprie eccellenze, meritiamo rispetto».