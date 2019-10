Scuola, patto per l'assunzione dei prof precari: ok a due concorsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è l'accordo per l'assunzione dei prof precari. Con due concorsi che saranno banditi nei prossimi mesi il ministero dell'Istruzione corre ai ripari per arginare l'emorragia di supplenze. Trovato ieri sera l'accordo tra il ministro, Lorenzo Fioramonti, e i sindacati che verrà trasformato in un decreto legge che, forse già giovedì, arriverà in consiglio dei ministri. Si tratta della ridefinizione del decreto salva-precari finito nel limbo della crisi di governo in estate.