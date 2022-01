Scuola, Bianchi: «Il 93,4 per cento delle classi sono in presenza, il grosso dei contagi durante le feste»

«Ad oggi, alle 12, il 93,4% delle classi sono in presenza. Di questi il 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza. Le classi totalmente a distanza sono il 6,6%». Lo afferma il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, durante l'audizione in commissione Cultura alla Camera.

Sul 6,6% delle classi in quarantena a livello nazionale, ha spiegato ancora Bianchi, «il 7,1% sono in Piemonte, 8,2% in Lombardia, 8,2% nel Veneto, 6,2% in Friuli, 8,4% in Liguria, 7% in Liguria, 7,3% in Emilia, 7,3% in Toscana, 7,3% in Umbria, 6,8% nelle Marche, 7,4% nel Lazio, 5,6% in Abruzzo, 13,7% in Molise, 4,9% in Campania, 6,4% in Puglia, 4,8% in Basilicata, 2,9% in Calabria, 4,4% in Sicilia e 6% in Sardegna».

«Il grosso dei contagi è avvenuto durante il periodo di chiusura delle scuole». Afferma il ministro Bianchi. «Noi abbiamo avuto l'impennata dei dati dal 18 - sottolinea -. Avevamo fatto una simulazione con una previsione di un raddoppio dei contagiati, ma il dato reale è molto più basso. Il dato che noi abbiamo è che il contagio è avvenuto sostanzialmente nel tempo in cui i ragazzi non erano a scuola, ma quando hanno avuto altri contatti, contatti familiari, fuori da quella che è la situazione di controllo che possiamo vivere all'interno delle scuole»

Il dato sugli studenti in presenza

«Su un totale di 7.362.181 studenti, gli alunni in presenza sono l'88,4%. Per l'infanzia gli alunni positivi o in quarantena sono il 9%. Per la primaria il 10,9% e per la secondaria il numero di studenti in Dad o in didattica integrata sono il 12,5%». Per quanto riguarda la presenza degli studenti a scuola, ha detto ancora Bianchi, «in Piemonte siamo all'89,4%, in Lombardia all'88%, nel Veneto all'87,8%, in Friuli al 90,7%, in Liguria 87,1%, in Emilia-Romagna 87,4%, in Toscana 89%, in Umbria 89,6%, nelle Marche 87,5%, nel Lazio 89%, in Abruzzo 89,7%, in Molise 82,7%, in Campania 90,2%, in Puglia 90%, in Basilicata 86,8%, in Calabria 86,8%, in Sicilia 83,9%, in Sardegna 91,5%».

Quarantena e dad: semplificare i protocolli

«Non c'è dubbio che il tema cruciale di questo momento sia la semplificazione». Ha detto il ministro dell'Istruzione rispondendo alle domande dei membri della commissione Cultura della Camera. «Questo diventa il limite più grosso ad una gestione della fuoriuscita dalla pandemia - ha continuato -. Noi oggi abbiamo una cautela che ci viene espressa dal Garante della privacy riguardante il fatto che i titoli sanitari possono essere verificati solo da una persona che abbia una competenza medica. Nel qual caso si ritornerebbe a scuola come si fa adesso quando uno ha l'influenza, con la certificazione del pediatra. E questo l'abbiamo già fatto. Il passaggio successivo lo stiamo verificando in modo che possa avvenire senza ledere i diritti di privacy delle persone». «Molte delle problematiche - ha aggiunto Bianchi - sono date da letture differenziate dei protocolli a livello territoriale dalle stesse autorità sanitarie. Questo è un problema che io non posso affrontare da solo. Devo farlo insieme con il ministro Speranza e con il ministro Gelmini».

La vaccinazione

«In termini di vaccinazione abbiamo situazioni molto differenziate per diversi livelli. Un livello molto alto per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni, con una copertura vicina all'85%. Più basso, ovviamente, per i ragazzi della primaria per via di aver avuto l'autorizzazione a procedere con le vaccinazioni il 25 di novembre. Ma se all'inizio della settimana scorsa eravamo al 12%, abbiamo poi chiuso al 25%, con un tasso molto alto di adesione alla vaccinazione». Lo dice il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, durante l'audizione in commissione Cultura alla Camera.