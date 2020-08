Scuola, sì al recupero degli apprendimenti: «Comincerà dai primi di settembre»

Sì al recupero degli apprendimenti per la scuola. «Il recupero degli apprendimenti ci sarà. Comincerà dai primi di settembre (in alcuni casi in presenza, in altri, per il secondo grado, a distanza, a seconda dell'autonoma scelta delle singole scuole) e proseguirà anche durante i prossimi mesi, così come previsto dalle norme che regolano il nuovo anno scolastico, che sono il frutto della gestione del periodo di emergenza sanitaria vissuto dal Paese. Nessun allarme, dunque». Lo fa sapere, in un nota, il ministero dell'Istruzione.

Ultimo aggiornamento: 11:41

