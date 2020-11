Scuola, governo orientato ad aprirla il 7 gennaio: a dicembre alle superiori ancora dad in zone gialle

Il governo valuta la scelta di riaprire la scuola dopo le Feste. Tutti in classe dal 7 gennaio. È l'orientamento prevalente nel governo, in vista del varo del nuovo dpcm con le misure anti contagio da Covid. Nel vertice di venerdì notte Conte e i capi delegazione non hanno preso una decisione finale: «La discussione sulla scuola è ancora aperta», viene spiegato. Ma fonti dei diversi partiti di maggioranza confermano che i ragazzi delle superiori dovrebbero tornare in classe solo all'inizio del nuovo anno, mentre a dicembre proseguirebbe per loro la didattica a distanza anche nelle zone gialle. Aprire a dicembre - è il ragionamento - vorrebbe dire portare i ragazzi in classe una o due settimane al massimo prima di richiudere a Natale: meglio fissare fin d'ora l'orizzonte di gennaio.

Piemonte, Cirio: recupereremo giorni di scuola persi

«Mi sono già confrontato con il direttore dell'Ufficio scolastico regionale e già da lunedì lavoreremo insieme per rimodulare il calendario scolastico dell'anno in corso e recuperare dalla primavera, cessata l'emergenza, i giorni in presenza che sono stati persi». Ad annunciarlo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha firmato l'ordinanza che conferma la Dad per la seconda e terza media fino al 23 dicembre. «Riportare a scuola tutti gli studenti del Piemonte è una assoluta priorità - conclude Cirio -. Per cui voglio rassicurare chi giustamente è preoccupato che i nostri figli possano essere penalizzati da una scuola vissuta a distanza».

«Dobbiamo avere buonsenso ed essere prudenti per non vanificare tutto il sacrificio fatto finora» prosegue Cirio che parla di «una scelta dolorosa, ma necessaria. Riaprire la scuola non è una priorità: è la priorità - aggiunge - . Proprio per questo è fondamentale farlo in sicurezza, per non rischiare di dover richiudere fra un mese». Il presidente ribadisce che «il Piemonte ha predisposto un piano sui trasporti e gli orari che credo sarebbe opportuno adottare a livello nazionale, se veramente si vuole garantire la scuola in presenza. Perché ripartire senza cambiare le condizioni dei trasporti scolastici e senza scaglionare gli orari di ingresso a scuola, in modo da consentire più turni dei mezzi pubblici che viaggiano al 50% - afferma -, significa esporre al rischio molto concreto di un nuovo stop fra un mese, che sarebbe ancora più deleterio a ridosso degli esami di terza media e di maturità. Senza considerare l'impatto in prossimità delle feste». Cirio ricorda che «ci sono circa 15 giorni di scuola effettivi da qui all'Epifania. Due settimane in cui i ragazzi rischiano concretamente di tornare a contagiarsi nel pre e post scuola, portando poi il virus in famiglia proprio nel momento in cui si trascorrono giornate di festa con i propri parenti, a cominciare dai nonni».

