Scuola in presenza, ipotesi rientro il 7 gennaio: domani il confronto con le Regioni

A scuola dal 7 gennaio. È l'orientamento che emerge al termine di un lungo confronto nel governo in Consiglio dei ministri. Una data non è stata ancora formalmente fissata ma una fonte qualificata di governo spiega che domani con le Regioni il governo si confronterà sull'ipotesi di un ritorno alle lezioni in presenza nelle regioni gialle, anche alle superiori, a partire dalla data del 7 gennaio 2021.

In Consiglio dei ministri la decisione è arrivata dopo una lunga discussione, con i 5 Stelle decisi a tornare in classe subito, prima delle festività natalizie. A quanto apprende l'Adnkronos, la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina avrebbe assicurato ai colleghi la ripartenza in piena sicurezza. «Le scuole sono in grado di riaprire sin da subito, siamo in grado di farlo», avrebbe garantito. Ma davanti a chi sollevava i dubbi delle regioni, che hanno chiesto di ripartire a gennaio con la didattica in presenza, il capo delegazione del M5S Alfonso Bonafede avrebbe chiesto di fugare tutti i dubbi e le problematiche del caso: i governatori, la riflessione durante il Cdm, devono spiegare cosa c'è che rallenta la ripartenza, «altrimenti a gennaio ci troviamo con gli stessi problemi, e non possiamo permetterci ulteriori rinvii».

Alla fine la linea l'ha tirata il premier Giuseppe Conte, che, in vista del confronto domani con le Regioni, ha proposto di chiedere ai governatori di spiegare cosa rallenta il ritorno sui banchi, se i trasporti o altro. Così da intervenire prontamente ed evitare ritardi. Nella discussione in Cdm si sarebbe convenuto che si va avanti con le regole delle fasce esistenti e con il fatto che a breve molte regioni torneranno gialle, il che comporterà il ritorno in classe per i ragazzi delle medie. Poi a gennaio sarà la volta delle scuole superiori.

Nel prossimo Dpcm ci saranno misure «per un graduale rientro a scuola al quale stiamo lavorando in queste ore», ha garantito la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. «Mi piace molto la definizione di 'generazione fortissima' che la Senatrice Liliana Segre ha utilizzato per descrivere voi giovani. Siete una generazione che sta affrontando sacrifici notevoli a causa dell'emergenza sanitaria e dobbiamo riconoscervelo», ha detto la ministra rivolta agli studenti. «Fin dall'inizio abbiamo voluto dare un senso alle difficoltà che stiamo vivendo per trasformare la crisi in un'opportunità», ha aggiunto Azzolina, riepilogando le misure adottate. «Abbiamo garantito investimenti strutturali che rimarranno nel patrimonio dei nostri istituti. Così come faremo in modo che la scuola abbia un ruolo importante nell'ambito del Recovery Fund», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: 08:00

