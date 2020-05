Fase 2 scuola, le 10 domande degli studenti ad Azzolina: «Che fine faremo a settembre?»

Di certo c'è che le scuole non riapriranno e che la Maturità si farà. E a settembre, quando gli istituti dovrebbero riaprire, come si tornerà a fare lezione? Doppi turni? Giorni alterni? Didattica a distanza? E quanto ancora dovrà durare lo sforzo che molte famiglie stanno facendo nell'aiutare i propri figli a casa? Su quale sarà il futuro prossimo della scuola aleggiano ancora molti dubbi, un senso di disorientamento che coinvolge tutti: studenti, docenti, presidi e famiglie.​ ScuolaZoo, il sito che si rivolge agli studenti italiani​, ha raccolto le preoccupazioni del mondo della scuola in un Osservatorio volto a indagare l'impatto dell'emergenza sul mondo della scuola. Domande che dovranno necessariamente trasformarsi in risposte: per questo ScuolaZoo lancia la​campagna social #10domandeScuolaZoo, ​dieci quesiti simbolici che serviranno ad aprire un dibattito concreto sulla scuola che verrà.

La campagna è stata lanciata attraverso una diretta sulla​ pagina Instagram di ScuolaZoo. Ecco le 10 domande di cui ScuolaZoo si fa portavoce.

1.In Italia la Maturità si farà, in altri Paesi no: con quali criteri è stata presa questa decisione?;

2. 1.6 milioni di studenti non hanno accesso alla Dad (didattica a distanza): c'è un piano di recupero per le lezioni perse?;

3. Gli studenti che non hanno in casa una connessione Internet, come faranno con la Dad?;

4. Con i genitori al lavoro e la Dad a settembre, chi potrà seguire gli studenti più piccoli a casa?

5. Qual è il piano sulla Dad per gli alunni con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva?

6. Sono previste agevolazioni su tasse universitarie, borse di studio e per affitti dei fuori sede?;

7. Le regioni hanno tempo fino al 29/05 per presentare progetti sull'edilizia scolastica:chi ha presentato qualcosa?;

8. Quali corsi di aggiornamento sono previsti per i prof su software e tecnologie legate alla Dad?;

9. Sull'insegnamento online ci saranno delle linee guida uguali per tutti i prof?;

10. A settembre il piano di riapertura delle scuole terrà conto dell'indice di contagio nelle regioni?



«Negli ultimi due mesi abbiamo ricevuto centinaia di messaggi dagli studenti e ci sembrava giusto dare voce ai temi più sentiti all'interno della nostra community. L'obiettivo di questa iniziativa è creare un tavolo virtuale di discussione, positivo e propositivo, con tutti quelli che la scuola la vivono ogni giorno: studenti, professori, presidi, genitori, istituzioni. Ogni settimana faremo il punto, e saremo i primi a raccontare i progetti concreti che saranno portati avanti nei prossimi mesi sulla scuola che ripartirà a settembre», commenta Francesco Marinelli, direttore editoriale ScuolaZoo.

