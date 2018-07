Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Internazionale, c'è l'Open Day

Martedì 17 Luglio 2018, 11:35 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2018 11:35

Martedì 17 luglio, a partire dalle ore 16, presso il Campus dell’Istituto Universitario "Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - Internazionale", si terrà una giornata di orientamento per studenti e famiglie dedicata alla presentazione del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica.L’evento, fortemente voluto dagli organi dell’Istituto, per festeggiare la conclusione del primo Anno Accademico della SSML di Benevento, si aprirà con la presentazione del Diario della Attività 2017/2018, da parte del Prof. Paolo Palumbo, Responsabile dell’Orientamento.«Stiamo per concludere il nostro primo anno e l’occasione del Open Day dedicato non solo agli studenti ma anche alla proprie famiglie sarà la cornice adatta per festeggiare tutti insieme questo traguardo» ha sottolineato il Prof. Palumbo, «L’evento vedrà l’attiva partecipazione di tutto il Corpo Docente, degli studenti che si apprestano a raggiungere con successo il secondo anno di studio ed ancor di più con i tanti ragazzi che hanno già sottoscritto l’immatricolazione al venturo Anno Accademico o a quanti hanno chiesto di sostenere la prova d’ammissione nella sessione estiva. L’Ufficio Orientamento, con soddisfazione, ha potuto rilevare nelle settimane che hanno accompagnato la realizzazione e la programmazione dell’evento che la richiesta di partecipazione è provenuta in particolar modo dalla Puglia, dall’Abruzzo e dal più vicino Molise. Questo dato è motivo di orgoglio per il nostro Istituto Universitario, nell’augurio che questo trend di crescita anche al di fuori della Campania, consenta alla SSML Internazionale di divenire un punto di riferimento per Benevento, Città universitaria, e per tutta la Regione».Il trend di crescita però non andrà ad incidere sulla qualità di insegnamento, uno dei valori fondanti della SSML Internazionale, che garantisce una numerosità massima di 22 unità per classe, assicurando così un rapporto ottimale tra gli studenti ed il Corpo Docente, formato esclusivamente da accademici e da esperti di interpretariato e traduzione.Proprio la presenza di professionisti del settore linguistico attesta un forte legame tra i programmi di studio e il mondo del lavoro. «La stretta connessione con il mercato lavorativo è evidenziata sia dalla offerta formativa composta da due indirizzi di studio professionalizzanti, quello Economico Giuridico e quello Turistico, e da quattro lingue straniere insegnate: Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo» - ha proseguito la Prof.ssa Michela Renna, interprete e traduttrice professionista - «e sia dalle tante collaborazioni attivate, tramite il nostro Ufficio Placement, durante l’anno con aziende nazionali ed internazionali e con Associazioni di categoria, come l’ANITI».Soddisfazione per i risultati conseguiti durante il primo anno accademico della SSML Internazionale è stata infine sottolineata anche dal Direttore dell’Istituto Universitario, Prof.ssa Giulia Papoff, Ordinario di Lingua Francese. «In pochi mesi abbiamo ospitato già due Convegni Internazionali, in compartecipazione con altre Università europee, cicli di seminari a cura del Visiting Professor nell’ambito del progetto Erasmus+, un Career Day e diversi Open Day, tra cui anche questo conclusivo di martedì prossimo».Per maggiori informazioni sull’evento, che si chiuderà con un International Happy Hour e la Musica dal vivo, organizzata dall’Associazione Studentesca, la SSML Internazionale ha messo a disposizione anche un Help Desk su Whatsapp e sul sito web www.ssmlinternazionale.it.