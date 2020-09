Scuola, lettera degli scienziati: «Per il rientro servono tamponi urgenti su vasta scala per isolare i focolai»

Rientro a scuola, tamponi per tutti. «La ripresa delle attività scolastiche e l'avvicinarsi dell'autunno rendono urgente organizzare la macchina pubblica per procedere con tamponi su vasta scala così da individuare subito gli infetti, isolare i focolai sul nascere ed evitare il riesplodere dell'epidemia».

Così in un documento Lettera150, il think tank composto da circa 250 accademici di diverse discipline, nato sull'onda dell'emergenza Covid-19. Gli scienziati ricordano che il virologo Andrea Crisanti ha stimato che potrebbe essere necessario in questa fase processare fino a 400 mila tamponi ogni giorno.



