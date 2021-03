Scuola, tamponi per tornare in classe: cosa si dovrà fare in caso di riapertura

Monitorare l'andamento dei contagi nelle scuole con test periodici per i ragazzi e i docenti. È l'ipotesi presa in considerazione dal commissario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo. A sottoporre la richiesta - che sarà valutata in maniera definitiva solo nei prossimi giorni - è stato il ministro per l'Istruzione Patrizio Bianchi.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Scuola, rientro dopo Pasqua: è pressing del governo; in... IL LOCKDOWN Scuola e lockdown, in classe dopo Pasqua, le condizioni dei presidi:... LA SENTENZA Covid, giudice di Milano: «Non c'è obbligo di...

Il ministro dell'Istruzione ha chiesto al commissario Figliuolo di testare la sicurezza delle scuole attraverso un tampone rapido cui sottopore gli studenti rientranti a scuola, compresi gli iscritti alla scuola dell'infanzia. La risposta non c'è ancora, ma si avverte l'accelerazione delle politiche di difesa del ministero dell'Istruzione con l'arrivo di Agostino Miozzo, già coordinatore del Comitato tecnico scientifico e da un mese collaboratore del ministro.

Per ora le scuole restano chiuse, ma il premier Draghi ha fatto capire in Parlamento che il governo è al lavoro per una riapertura delle lezioni in presenza da dopo le vacanze di Pasqua.