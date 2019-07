Sud bocciato in matematica: i bambini della Campania i peggiori d'Italia nei Test Invalsi

Mercoledì 10 Luglio 2019, 10:15

Mentre i bambini delle elementari hanno buoni risultati a scuola in Italiano, molto simili in tutto il Paese, per Matematica si riscontrano valori più bassi della media nazionale in alcune regioni del Mezzogiorno (Campania e Sardegna), una tendenza che diviene più evidente nei gradi scolastici successivi. È quanto emerge dai primi risultati dei Test Invalsi 2019, resi noti oggi alla Camera.Nelle classi V della scuola primaria aumentano le differenze dei risultati medi con una polarizzazione degli esiti tra le regioni centro-settentrionali e quelle del Mezzogiorno. In alcune regioni del Sud, in particolare Campania, Calabria, Sicilia, l'Istituto osserva un numero elevato di allievi con livelli di risultati molto bassi, soprattutto in Matematica.