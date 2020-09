Scuola, presidi: difficile riaprire il 14, banchi in ritardo e spazi insufficienti

«Difficile riaprire le scuole il 14 settembre». L'allarme arriva dai presidi che avanzano l'ipotesi di aperture differenziate da scuola a scuola.



Scuola, presidi: aperture differenziate

«Tutto il personale scolastico è impegnato per la riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre. È evidente, però, che per riaprire in sicurezza è necessario che alcuni problemi vengano risolti. A quanto sappiamo, la consegna dei banchi monoposto è in grave ritardo. Altre due criticità importanti sono quelle delle aule, perché gli enti locali non le hanno reperite ovunque, e l'assegnazione piena dell'organico», afferma il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli.

Scuola Roma, per molti alunni la riapertura slitta al 24. Ecco dove non si tornerà in classe Sembrava tutto pronto. O almeno così doveva essere. E invece, a soli 5 giorni dall'avvio dell'anno scolastico, una circolare apparsa sul sito della scuola ha informato i genitori dell' istituto comprensivo Fabiola a Monteverde che comprende 6 plessi - per un totale di 1.250 alunni - che i loro figli potranno tornare in classe solo il 24 settembre: ovvero con una settimana di ritardo rispetto alla data prevista.

«Se queste difficoltà non troveranno immediata soluzione, è oggettivamente difficile pensare che il termine del 14 settembre sia rispettato ovunque: è opportuno dunque valutare la possibilità di ragionevoli differenziazioni locali».