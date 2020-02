Scuola Viva, ecco i nove progetti vincitori del bando: domani la premiazione

Domani, giovedì 20 febbraio alle 10,30, nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia saranno presentati i nove progetti vincitori del bando «Scuola Viva - Azioni di accompagnamento 2019». L'obiettivo è quello di sostenere attività di sistema, di orientamento e di animazione territoriale: perseguire quindi la diffusione, la valorizzazione ed il sostegno dei risultati già ottenuti dal programma Scuola Viva attraverso la declinazione di interventi multidisciplinari articolati in otto percorsi tematici. L'iniziativa premia nove proposte di fondazioni, scuole, università, accademie per un totale di 6.000 studenti coinvolti.



Con l'assessore Lucia Fortini, saranno presenti per il progetto Onda Musicale di Fondazione Fare Chiesa e Città (Linguaggio della musica) Padre Adolfo Russo, i maestri Gaetano Russo e Carlo Morelli e Gianfranco Wurzburger, Jorit per l'omonima Fondazione (Arti grafiche e street art), Onofrio Piccolo per Fondazione Pomigliano jazz festival (Eventi musicali), i dirigenti scolastici M. Rosaria Stanziano (Archimede di Napoli) e Giulio De Cunto (IIS Fermi - Montesarchio (BN)) (Arti e mestieri); Lucia Valenzi della Fondazione Valenzi (Sviluppo sostenibile sociale); Giuseppe Gaeta per l'Accademia delle Belle Arti (Arti visive); Stefano Consiglio del Dipartimento Scienze Sociali della Federico II (Didattica sperimentale) e Mirella Barracco per la Fondazione Napoli 99 (Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della Campania). Interverrà il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. © RIPRODUZIONE RISERVATA