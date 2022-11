Campania prima regione d’Italia per numero di scuole a indirizzo turistico-alberghiero

Con 163 istituti la Campania è la prima regione d’Italia per numero di scuole a indirizzo turistico-alberghiero seguita da Sicilia (115) e Lazio (84). In fondo alla classifica si trova il Molise a quota 7. Dati emersi in occasione dell’edizione 2022 del progetto Sailor che ha messo alla prova 270 studenti da tutta Italia a bordo de La Superba di Grandi Navi Veloci, sulla tratta Genova-Palermo (e ritorno) in un percorso di formazione alla scoperta delle professioni e dei mestieri del mare. Campania prima anche a livello provinciale: Napoli vanta il maggior numero di istituti turistico - alberghieri, seguita da Roma (54) e Salerno (36). Sul fronte degli istituti nautici la leadership continua a essere campana e siciliana, rispettivamente con 14 e 11 scuole. Sono quattro, invece, le regioni dove non è presente alcun istituto tecnico nautico: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Umbria.

Sailor è stata un’importante tappa di avvicinamento al Salone Orientamenti 2022 – giunto alla ventisettesima edizione e ormai tra i più importanti appuntamenti nazionali in materia di orientamento scolastico - che si svolgerà dal 15 al 17 novembre nei Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova e che vedrà tra i protagonisti Maria Falcone, docente e sorella del giudice Giovanni Falcone, il violinista Uto Ughi, la scienziata e candidata al Premio Nobel per la Pace Maria Elena Bottazzi e il direttore della clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti. I laboratori e le esercitazioni proposti a bordo (tra cui anche il soccorso di una nave in difficoltà o l’abbandono nave) hanno riguardato sia i lavori di coperta e di macchina che le attività legate alla ristorazione e all’accoglienza nei segmenti sala, bar, cucina e turistico. I partecipanti, inoltre, si sono confrontati con orientatori e testimonial anche attraverso colloqui individuali.

«Orientamenti è un nostro fiore all'occhiello, di cui siamo orgogliosi e il successo che questo salone riscontra a livello nazionale - afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - è la conferma di un grande lavoro fatto per accompagnare al meglio i nostri giovani nelle scelte sulla loro formazione, fondamentali anche per il futuro del Paese. Alla vigilia dell'edizione 2022, la straordinaria partecipazione e l'entusiasmo dei ragazzi non solo liguri, ma italiani e anche stranieri che sono imbarcati su Sailor, una delle principali iniziative collegate a Orientamenti, è un segnale molto positivo: questa esperienza a bordo è per loro un'occasione di crescita, per scoprire da vicino vivendole direttamente, le professioni legate al mare. Così formiamo i giovani in un settore strategico per la Liguria - conclude Toti - rispondiamo alle esigenze delle imprese che cercano queste professioni e contribuiamo alla creazione di posti di lavoro».