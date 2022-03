Scuole chiuse per neve al Sud. Da Salerno a Foggia, ecco i comuni in allerta meteo

Scuole chiuse in diversi comuni del Sud a causa dell'ondata di gelo che, arrivata dalla Russia, sta a poco a poco dilagando sull'Italia. In questo inizio di settimana, le temperture continueranno infatti a scendere su tutto il Paese e la neve potrà cadere fino in pianura su parte del Centro-Sud. La residua influenza dell'aria fredda, che tra oggi e domani mertedì 8 marzo si farà ancor più pressante, porterà a una persistente instabilità atmosferica sempre a carico sempre delle regioni del medio e basso Adriatico e del Sud: su queste aree la neve potrà ancora scendere a quote bassissime o localmente fino al piano, specie tra l’Abruzzo e il Molise entro le ore serali. Per questo molti comuni del sud hanno deciso la chiusura degli istituti scolastici. Ecco le zone interessate dall'allerta meteo.

Neve a sud di Salerno

Lezioni sospese questa mattina in diversi comuni a sud di Salerno a causa della neve. Nel Sele e nel Tanagro chiuse le scuole nei comuni di Buccino, Colliano, Caggiano, Laviano, Ricigliano e San Gregorio Magno. Nel Vallo di Diano le scuole sono rimaste chiuse a Montesano sulla Marcellana e disagi alla circolazione veicolare si sono registrati nella frazione Tardiano dove sono entrati in azione i mezzi spargisale. Anche a Padula, sempre nel Vallo di Diano, nelle ultime ore hanno operato i volontari della locale Protezione Civile che con i mezzi antineve in dotazione sono riusciti a ripristinare il regolare flusso veicolare in diverse e strade interpoderali.

Disagi in provincia di Foggia

Alcuni sindaci dei Comuni del Subappennino dauno, in provincia di Foggia hanno emesso ordinanze per la chiusura delle scuole a causa delle nevicate che hanno colpito e stanno colpendo l'area di nuovo dalla notte. Si tratta di Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Deliceto, Orsara di Puglia. Problemi stanno interessando le comunicazioni stradali interne. Di qui anche la necessità delle ordinanze. Neve anche in alcuni comuni del Gargano. Nei giorni scorsi alcuni alvei in campagna hanno straripato per le precipitazioni. Qui secondo le previsioni le nevicate saranno più intense e diffuse domani. Anche nell'Alta Murgia barese sta nevicando questa mattina in maniera non fitta e senza accumuli.

Allerta meteo in provincia di Potenza

In Basilicata sta nevicando da alcune ore, in particolare sulla provincia di Potenza: il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente, ha disposto la chiusura delle scuole. «A causa delle avverse condizioni meteo - ha scritto su facebook il primo cittadino potentino - è disposta la chiusura di tutte le scuole, eccezion fatta per gli asili nido che potranno restare regolarmente aperti nella giornata di oggi». Il provvedimento di chiusura delle scuole è stato preso anche da altri sindaci lucani. Finora, comunque, non sono stati segnalati particolari disagi alla circolazione sulla principali strade della regione.