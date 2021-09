Scuole, Marrone (GSN): «Green Pass? Sì ma non dimentichiamo la sanificazione professionale»

«L'introduzione del Green Pass per tutti coloro che sono impegnati nel comparto scolastico è una misura necessaria, ma bisogna porre l'accento su alcuni elementi importanti commenta così Francesco Marrone (GSN) la riapertura delle scuole in Campania ed in particolare, le novità legate al certificato verde.

APPROFONDIMENTI L'ISTRUZIONE Scuola, l'assessore della Regione: «Il 97% del personale... LA SCUOLA Scuola, si torna (quasi) tutti in classe tra certificati, tamponi e... L'EPIDEMIA Vaccini Covid, effetto obbligo: la copertura vola al 95%

«Bisogna ricordare l'importanza della salubrità e della sanificazione degli ambienti scolastici, che va assolutamente affidata a professionisti del settore. Non possiamo abbassare la guardia, non possiamo permetterci zone grigie. Servono professionalità e chiarezza, anche su chi ha l'onere di controllare il Green Pass» prosegue Marrone, facendo riferimento al confronto sul tema tenutosi nei giorni scorsi tra sindacati e aziende.

«Le aziende del nostro settore sono pronte a fornire alle istituzioni scolastiche tutto il supporto necessario per ripartire in sicurezza» aggiunge Marrone, che è anche consigliere ANIP Confindustria.