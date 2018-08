Scuole a rischio, altolà di Bussetti: «No a chiusure per ragioni preventive»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 30 Agosto 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La competenza - risponde il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti - è dei proprietari degli immobili, quindi per la maggior parte dei casi Comuni e Province. Noi abbiamo un monitoraggio nazionale preciso e sappiamo che per molti edifici la certificazione è ancora carente. Evitiamo allarmismi e chiusure preventive, però».«Sono pronto a discuterne con l'Anci. Del resto sul tema dell'edilizia scolastica ci siamo incontrati già a luglio. Per quanto mi riguarda, sto facendo di tutto per accelerare e semplificare, mettendo intanto a disposizione le risorse per i certificati di vulnerabilità sismica, che andranno predisposti entro fine 2018».«Le porte sono sempre aperte. Dobbiamo fare uno sforzo comune perché l'edilizia scolastica richiede l'impegno di ciascuno. Ne parlerò senz'altro con il presidente Antonio Decaro, che ho già incontrato. Ma intanto iniziamo a lavorare. Lo stiamo già facendo: con un Accordo quadro che porteremo a inizio settembre in Conferenza unificata semplificheremo le modalità di spesa, evitando la moltiplicazione di decreti di riparto».