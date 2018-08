La rabbia dei presidi: una scuola su due non rispetta le norme antincendio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 28 Agosto 2018, 07:30

Sembra un nome di fantasia, come nei Paesi della favole: Roccastrada. Ma il piccolo centro in provincia di Grosseto ha fatto da apripista con una sentenza sul rischio sismico degli edifici scolastici. Il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola, aveva deciso di tenere aperta la scuola del paese nonostante il punteggio di vulnerabilità sismica non raggiungesse il valore ottimale di 1 ma si fermasse a 0,985. Dopo vari gradi di giudizio, la Corte di Cassazione gli ha dato torto e ha stabilito che la scuola andava chiusa per cui il primo cittadino è finito indagato per abuso d'ufficio. Il problema è che la gran parte delle scuole italiane - sette su dieci - quel certificato di vulnerabilità sismica non lo ha affatto. Così come oltre la metà degli istituti scolastici non passerebbe la prova di una visita ispettiva dei vigili del fuoco. La situazione è così grave, soprattutto nel Mezzogiorno, che Legambiente scuola ha deciso di presentare uno scottante dossier nazionale proprio a Napoli, il prossimo 12-13 ottobre.