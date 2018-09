Scuole sicure, 160 milioni alla Campania. E De Luca a Conte: piano straordinario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 7 Settembre 2018, 10:30

Una goccia del mare. Un miliardo e 700 milioni di euro per il triennio 2018-2020 per l'edilizia scolastica. Un passo in avanti, comunque, perché nell'accordo siglato nella Conferenza Unificata si avrà «più trasparenza, efficienza e un miglioramento della governance delle risorse e si semplifica il sistema.Subito un miliardo e sette per l'ordinario. Ci vorrebbero almeno venti miliardi - spiega l'assessore all'Istruzione della regione Campania Lucia Fortini - ma già l'inserimento della zona sismica come indicatore per il riparto è importante. Lo stesso governatore, Vincenzo De Luca, proprio ieri a Ischia ha consegnato una lettera al premier Conte chiedendo vista la situazione e la particolarità del territorio (vulcanico, idrogeologico e sismico), un piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici che si trovano in aree sismiche. Risorse aggiuntive perchè per quanto la Regioni destini fondi importanti comunque non non bastano mai e nè la regione nè i sindaci possono accollarsi queste responsabilità. Un appello contenuto in una lettera. Non è solo. Perchè anche al termine della Conferenza unificata si sono levate voci di protesta. Dal presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonacci («fondi insufficienti) al presidente dell'Upi Achille Variati fino al sindaco di Livorno Filippo Nogarin delegato in rappresentanza dell'Anci che ha chiare note ha ribadito come i sindaci su questo versante «non possano rimanere con il cerino in mano».