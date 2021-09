Scuola, Luigi Berlinguer: «Per le Regioni più deboli servono procedure facilitate»

Per Luigi Berlinguer, ex ministro dell’istruzione, già docente e rettore dell’Università di Siena e segretario generale della Conferenza permanente dei rettori italiani, c’è un modo per far arrivare alle scuole del Sud i fondi di cui avrebbero bisogno: «Prevedendo bandi ad hoc: non possiamo usare uno stampo unico per tutto il Paese e usarlo ovunque. Servono differenziazioni calibrate. Non vanno più bene i metodi tradizionali di investimento».