Era fissata per oggi la conferenza d'ateneo della Normale, il primo momento ufficiale dove affrontare la 'resa dei contì interna dopo le polemiche esplose per l'ipotesi di 'sdoppiamentò a Napoli, ma l'assenza del direttore Vincenzo Barone, per una sua indisposizione ha fatto annullare l'appuntamento e tutto ora è rinviato a dopo la pausa natalizia con il Senato accademico del 9 gennaio, quando sarà anche discussa e votata la mozione di sfiducia nei suoi confronti presentata dagli allievi. La situazione tuttavia all'interno dell'istituzione accademica resta molto tesa e sono in molti a pronosticare che in quella data Barone si presenti già dimissionario per evitare lo smacco di farsi sfiduciare. Ieri in alcuni convitti davanti alla sede normalista gli studenti hanno esposto alle finestre striscioni con i quali evocavano le dimissioni del direttore e all'ora di pranzo il software delle mense è stato hackerato facendo comparire sui display del menù giornaliero la scritta «Barone dimettiti».

Giovedì 20 Dicembre 2018, 16:23

