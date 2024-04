Napoli, seminario Cisl sul tema della scuola con la leader nazionale Ivana Barbacci

La Cisl Scuola di Napoli e l’IrsefIrfed terranno un seminario di formazione mercoledì 17 aprile con inizio alle 9.30 presso l’istituto superiore Sannino-De Cillis in via De Meis 243.

Al centro della riflessione, che vedrà la partecipazione della leader nazionale della federazione Ivana Barbacci, che concluderà i lavori, il tema: «Star bene a scuola, sfide e contraddizioni».

«Apriamo – dice il segretario generale di categoria dell’area metropolitana Pasquale Longo, che introdurrà e modererà l’incontro – un dibattito su una questione che è fondamentale, soprattutto in una città come la nostra, dove la dispersione in alcuni quartieri supera addirittura il 20%.

Un problema drammatico, anche per quello che può rappresentare per le conseguenze cui possono andare incontro i ragazzi che non frequentano, che deve essere affrontato individuando le opportunità e le scelte che spingono a portarsi in classe. La giornata odierna servirà a realizzare un primo confronto a tutto campo con i docenti e l’intero personale per condividere le soluzioni utili per invogliare gli studenti con consapevolezza all’apprendimento».

Sono previsti i saluti del segretario generale della Cisl di Napoli Gianpiero Tipaldi, del presidente IrsefIrfed Luigi Bifulco e della docente Sabrina Innocenti, candidata per la scuola secondaria di secondo grado alle elezioni del 7 maggio dei componenti del CSPI.

Al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sarà in competizione anche la leader della Campania Rosanna Colonna nella lista della scuola primaria, che interverrà ai lavori dopo le relazioni di Carmela Buono, ricercatrice e psicologa del lavoro all’università Vanvitelli e Marco Ugliano, coordinatore dei dirigenti scolastici della federazione.