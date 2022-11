Studio e ricerca negli USA: il secondo incontro dei Fulbrighters Fredericiani

Fioccano opportunità di studio e ricerca nelle università statunitensi nell'ambito del Programma Fulbright. Di questo e altro si parlerà lunedì 14 novembre dalle 15 alle 17 nell’aula Enrico Pessina dell'Università Federico II (Corso Umberto I, n. 40).

L'iniziativa rappresenta il secondo incontro annuale promosso da Fulbrighters Fredericiani (FulFred), la rete dei borsisti Fulbright dell’Università Federico II istituita nel 2021 per promuovere la conoscenza del Programma Fulbright e delle opportunità che offre.

L'incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II e borsista Fulbright, che sottolinea: «Il soggiorno negli Stati Uniti ha rappresentato un momento importante nel mio percorso accademico, oltre che un’esperienza indimenticabile. Sono perciò molto grato ai Colleghi dell’Università Federico II che hanno promosso la creazione della rete FulFred, in quanto sono convinto che molti nostri laureati, dottorandi, ricercatori e docenti sfrutteranno le straordinarie opportunità offerte dal Programma Fulbright».

Tra i saluti, anche quelli di Michelle A. Lee, console per la cultura e la stampa presso il Consolato generale USA a Napoli, Laura Lieto, vicesindaca del Comune di Napoli e delegata per le relazioni internazionali dell’Università Federico II, e Maura Striano, assessora all’istruzione del Comune di Napoli e borsista Fulbright.

Federica di Martino, educational advisor presso la Commissione Fulbright Italia, fornirà una panoramica delle borse Fulbright per soggiorni di studio, ricerca e insegnamento negli USA; Iunio Iervolino, borsista Fulbright nell’a.a. 2021/22 presso l’Università di Stanford, presenterà Fulbright Chronicles, periodico che raccoglie gli scritti dei borsisti Fulbright.

Seguirà il resoconto delle esperienze di alcuni borsisti Fulbright. Colette Daiute, docente presso la City University of New York, illustrerà il proprio recente soggiorno presso l’Università Federico II in qualità di Fulbright Specialist. Ersilia Cozzolino, attualmente borsista Fulbright presso la Ohio State University, Angelica De Vito, borsista Fulbright nell’a.a. 2021/22 presso la Pace University di New York, e Francesco Marulo, borsista Fulbright nell’a.a. 1996/97 presso la Penn State University, parleranno quindi delle loro esperienze negli USA.

La tavola rotonda dei Fulbrighters Fredericiani sarà moderata da Amedeo Arena, uno dei fondatori della rete FulFred, che ha dichiarato: «La data di questo incontro ha un forte significato simbolico: il 14 novembre 1239 infatti, il fondatore della nostra università, l’imperatore Federico II, invitava a frequentare lo studium napoletano gli studenti provenienti da varie parti d’Italia e persino d’oltralpe. Oggi come ieri, lo studio e la ricerca uniscono ciò che i confini e le tensioni internazionali dividono. Il motto del Programma Fulbright, “linking minds across cultures”, rappresenta quindi un messaggio di pace, oggi più rilevante che mai».

L’evento si terrà esclusivamente in presenza, previa prenotazione attraverso il form: https://forms.gle/SJuQtFoGYh4PWmuB8