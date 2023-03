Suor Orsola Benincasa, i test d'ingresso anticipati per 4 corsi di laurea

Informarsi, valutare, testare, magari riprovare e poi scegliere. Il rettore Lucio d’Alessandro, sintetizza in cinque passi quella che è, ormai, la collaudata filiera del sistema di orientamento dell’Università Suor Orsola Benincasa che anche quest’anno è il primo Ateneo del Mezzogiorno ad avviare una sessione primaverile anticipata dei test d’ingresso (completamente gratuiti) per l’iscrizione all’anno accademico 2023-24.

Si parte il 20 marzo con quattro diverse sessioni giornaliere di test e con una procedura interamente telematica di prenotazione che consente di scegliere giorno ed orario (anche pomeridiano) in cui sostenere il test. Quattro i corsi di laurea coinvolti: il corso di laurea triennale in Economia aziendale, che dal 2016 è il primo in Italia specificamente dedicato alla Green Economy, il corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione, il corso di laurea triennale in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva e il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, l’unico a numero programmato nel Mezzogiorno (aperto soltanto a 150 allievi all’anno) nel settore degli studi giuridici.

Per questi quattro corsi di laurea che intercettano anche molte delle nuove sfide previste dal PNRR (dalla transizione ecologica a quella digitale) si registra un vero e proprio boom di iscrizioni ai test d’ingresso. Finora il 30% di iscritti in più rispetto allo scorso anno con oltre 2500 presenze nei giorni scorsi all’open week. Un dato in forte crescita nel quale non ci sono soltanto giovani campani che hanno scelto di investire sull’alta formazione nel proprio territorio ma si riscontrano anche i risultati di un processo di globalizzazione della formazione accademica di qualità che il Suor Orsola porta avanti da anni e che hanno fatto registrare tra gli iscritti ai test d’ingresso studenti provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da tutto il mondo.

Ci sarà tempo per iscriversi fino al giorno prima (il 29 marzo) dell’ultima giornata di test prevista per il 30 marzo. Ma poi per chi non dovesse superare il test o per chi volesse provarlo solo più avanti ci saranno altre due sessioni già calendarizzate, dal 10 al 20 luglio e dal 7 al 21 settembre. In molti casi ci sarà poi ad ottobre 2023 una scelta ulteriore da fare: l’indirizzo specifico del proprio corso di laurea visto che l’offerta formativa dell’Università Suor Orsola Benincasa è quanto mai variegata e, come sottolinea il Rettore d’Alessandro, «è cucita su misura per le esigenze e le inclinazioni del singolo studente ma anche e soprattutto concertata insieme con il mondo delle imprese e delle professioni la cui ampia presenza nei nostri comitati di indirizzo scientifico consente di adeguarci annualmente anche alle richieste in continuo mutamento del mercato del lavoro». Un lavoro continuo di aggiornamento e adeguamento dell’offerta formativa che consente al Suor Orsola di vantare elevatissimi dati di placement dei suoi laureati: in base agli ultimi dati AlmaLaurea il titolo di studio conseguito al Suor Orsola ha un’efficacia (in termini di spendibilità nel mercato del lavoro e di utilizzo nel lavoro delle competenze acquisite durante il corso di studio) di oltre 12 punti percentuali superiore alla media degli Atenei italiani.

Per fare alcuni esempi della varietà degli indirizzi dei corsi di laurea c’è il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza che ne ha ben quattro che si adattano alle nuove esigenze del diritto: giurista delle pubbliche amministrazioni, giurista d’impresa, giurista per le nuove tecnologie e un indirizzo specifico per la preparazione al concorso in magistratura già durante il percorso di laurea. E c’è il corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione con tre diversi indirizzi: cinema e televisione, media e culture e comunicazione pubblica e d’impresa.