Training Camp, riprendono le attività per la preparazione al test di Medicina

Mentre tema dei test di ammissione universitaria sembra diventare di interesse in questa campagna elettorale estiva, riprenderà martedì 23 agosto, presso l'Hotel de la Ville di Avellino, la IX edizione del Training Camp di Tutor Up per la preparazione ai test di ammissione alle facoltà a numero programmato dell'area medico sanitaria.

I Training Camp sono una full-immersion rivolta a tutti gli studenti che vogliono concludere il proprio percorso preparatorio saggiando le proprie capacità, le condizioni e le tempistiche della prova. Un servizio efficace ed innovativo, collaudato negli anni, con simulazoni, esercitazioni, tecniche di gestione del tempo e dell’ansia, sia in presenza che online.

I Training Camp ogni anno hanno visto aumentare il numero dei partecipanti, ed ogni anno si sono rinnovati e perfezionati¸ rinnovati, in funzione delle novità introdotte quest'anno dal ministero: gli studenti hanno già svolto online il placement test per essere divisi in gruppi di studio omogenei. Li attendono circa sessantacinque ore di didattica distribuite fino al 30 di agosto quando sosterranno la prova generale del test: è questa la fase in viene puntellata e perfezionata la preparazione cimentandosi con quesiti che simulano il livello di difficoltà delle prove Nazionali, previste per il 6 settembre.

Durante la prima giornata, oltre al momento di accoglienza degli studenti provenienti da tutta la Campania e da alcune regioni limitrofe, è prevista la prima sessione plenaria in cui l'Ing. Gaspare Serroni, fondatore e coordinatore di Tutor Up, presenterà le tecniche per affrontare la prova e la gestione del tempo e delle difficoltà delle singole materie, seguito da un corso BLSD in cui gli studenti apprenderanno le tecniche tecniche di rianimazione cardio-polmonare (bls) e di defibrillazione precoce attraverso l'uso del DAE (defibrillatore semiautomatico esterno).

A Portici dal 3 al 12 settembre si terrà, invece, il Training Camp per gli studenti che affronteranno i test di Professioni Sanitarie, previsti il 15 settembre.