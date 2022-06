Turismo, alla Federico II il Master per i manager del settore

Sono aperte le iscrizioni al primo Master Universitario di I livello in Hospitality and Destination Management della Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il corso post laurea è organizzato dal Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni dell’Ateneo napoletano, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria, M3 Center University of South Florida e Federica Web Learning.

APPROFONDIMENTI NEWS Nasce il nuovo Polo Europeo Digitale per la transizione digitale in... IL CASO Lotteria degli scontrini, arriva la vittoria istantanea alla cassa:...

Il Master, della durata di un anno, è dedicato alla formazione di competenze nel management turistico, alla creazione di professionalità che sappiano gestire il business in maniera sistemica con conoscenze digitali e capacità manageriali.

L’iniziativa, rivolta a studenti che abbiano già conseguito una laurea triennale, professionisti e operatori turistici e imprenditori, è stata presentata a Napoli, alla sala congressi dell’Hotel Oriente, dalla Prof.ssa Valentina Della Corte, coordinatrice del Master.

«Il corso - ha spiegato Valentina della Corte - sarà tenuto dai principali docenti del settore del nostro Ateneo e del mondo accademico internazionale. La ricchezza del processo di apprendimento è garantita dall’attività formativa realizzata online, accompagnata da stage in azienda, chiaramente in presenza, in Italia o all’estero».

Sarà possibile presentare la domanda di iscrizione al Master entro il primo luglio 2022. I posti disponibili sono 30.

Tra i principali sbocchi lavorativi consentiti dalla partecipazione al Master figurano l’Hotel manager, lo Human resource manager, l’Event and congress manager, il Revenue manager, il Guest relation manager, il Sales and marketing manager, l’Accountability and corporate finance manager, l’ F&B manager, l’F&B storyteller, e il Destination manager.

Il Master consente il rilascio di 60 CFU. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.