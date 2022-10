TutorUp, a Napoli l'incontro gratuito per orientare gli studenti delle scuole superiori

Si terrà presso l'Hotel de La Ville il 22 ottobre 2002 dalle ore 10 alle 13.00 l'incontro gratuito per gli studenti dell'ultimo e penultimo anno delle scuole superiori «Orientamenti Itineranti» - Being A Doctor: il processo di ammissione alle facoltà a numero chiuso. L'incontro, organizzato da Tutor Up, azienda operante in Campania nel campo della preparazione ai test di ammissione, si svolge sotto l'egida di Formore Istruzione, associazione nazionale che opera nel settore dell'orientamento scolastico ed universitario. Una corretta opera di orientamento è cruciale per indirizzare gli allievi nel percorso di avvicinamento al Test di Ammissione, soprattutto in questo periodo che ha determinato un cambiamento significativo nella struttura e nella tempistica dei test di ammissione.

I temi dell'incontro saranno: il numero chiuso; da test a tolc medicina, come cambieranno i test di ammissione; i risultati 2022, indicazioni e commenti; lo svolgimento del test: modalità, punteggi e programmi; crono-programma della procedura di iscrizione; simulazione del test (50 domande/70 minuti) secondo la nuova struttura del tolc-med.

Agli allievi sarà rilasciato un attestato di partecipazione riportante la durata dell'iniziativa ai fini della valutazione da parte degli istituti scolastici quale attività Pcto.