La Massimo Troisi di Pianura organizza una festa country contro la dispersione scolastica

Una festa country per combattere la dispersione scolastica, Questa l'iniziativa dell'Istituto Comprensivo Statale Massimo Troisi di Pianura, diretto dalla Prof.ssa Vera Brancatelli.

Colori, gioia, musica, balli e la speranza di tenere in vita un Istituto che conta tre plessi sul territorio ma rischia la chiusura della struttura di Contrada Pisani.

La scelta del tema country è un messaggio chiaro di socialità e di appartenenza al territorio inteso come difesa dello stesso, attraverso la tutela degli spazi, la condivisione di eventi e la necessità di vivere la scuola oltre gli orari canonici di lezione.

La scuola come viatico per combattere sia la dispersione ma anche per proporsi come Istituzione in grado di fare da chioccia ad adolescenti che vivono un quartiere che non offre niente, in termini di spazi comuni e di possibilità ricreative. All'ingresso, ad attendere gli ospiti, due cavalli che hanno ricreato l'atmosfera Western con i bambini rigorosamente con cappello da cow-boy a cavalcarli a turno.

Musica, balli e girotondi in una cornice che da un lato, mostrava la genuità di un evento unico ma dall'altro denunciava a gran voce la necessità di recuperare, attraverso la scuola, la via della condivisione e l'appartenenza al proprio territorio. Giochi campestri alternati ad esibiizioni musicali, sport e cultura a simboleggiare la volontà di essere una scuola aperta che coinvolga non solo gli studenti ma l'intera comunità pianurese. A sottolineare questo aspetto, la poesia declamata da un alunno della scuola secondaria di primo grado, in cui si invoca la necessità di unirsi per formare una generazione futura che sia in grado di essere una comunità solidale. Nel primo giorno di Primavera a Pianura l'Istituto Comprensivo Massimo Troisi ha lanciato un messaggio chiaro: l'abbandono scolastico e la dispersione si combatte con le scuole aperte e con la collaborazione e la volontà di tutti gli organi istituzionali.