Buone notizie per il mondo accademico nazionale. Per il «Qs World University Rankings by Subject», ossia la classifica mondiale delle università per materia, posiziona l'Italia al settimo posto al mondo per numero di materie in classifica e nel 2023 la performance complessiva migliora del 6,8%. In 139 casi si registra un avanzamento in classifica rispetto al 2022, in 103 un peggioramento e in 249 il posizionamento resta lo stesso di un anno fa. La classifica QS World per materia 2023 copre un totale di 54 discipline, raggruppate in 5 ampie aree tematiche, ed è basata sulle citazioni delle pubblicazioni scientifiche, oltre ai risultati delle principali indagini globali su datori di lavoro e accademici, il grado di internazionalizzazione della produzione scientifica. Ben 56 Università italiane ottengono 530 piazzamenti (+39 rispetto alla scorsa edizione) nelle 54 discipline accademiche che compongono la classifica (incluse le tre nuove materie introdotte quest'anno cioè Scienza dei dati, Marketing e Storia dell'arte) e 96 piazzamenti (+2 rispetto alla scorsa edizione) nelle classifiche delle 5 macro aree di di studio ossia Arti e Scienze Umane, Ingegneria e Tecnologia, Scienze della Vita, Scienze Naturali e Scienze Sociali. A essere analizzati oltre 15.700 programmi accademici provenienti da 1.597 atenei nel mondo. L'Università degli Studi di Napoli Federico II ottiene la sua performance migliore a livello mondiale nell'area Studi classici e Storia antica, posizionandosi al 35 posto su 90 atenei selezionati al mondo. Prima al mondo in questa materia è l'italiana La Sapienza di Roma, che precede le britanniche Oxford e Cambridge.

APPROFONDIMENTI Classifica Università nel mondo, la Federico II è al posto 416 Napoli, laurea con dedica a Osimhen: «Victor, dammi una maglia» «Nauticinblu», il progetto di Marevivo all’Istituto Nautico di Bagnoli per una full immersion sui temi del mare

L'Italia è seconda per numero di piazzamenti in classifica dopo la Germania, ed è anche seconda tra i Paesi Ue per numero di posti in classifica tra i primi dieci al mondo, dopo i Paesi Bassi. E seconda per il numero di piazzamenti tra i top 100 e top 200 al mondo: solo la Germania ne ottiene di più. Le Università italiane con il maggior numero di posti in classifica oltre a La Sapienza di Roma, sono Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Università di Padova.

La classifica QS World per materia anticipa quella globale che uscirà a giugno, basata 8 indicatori, dalla reputazione accademica al numero di studenti internazionali iscritti. Nel 2022 l'Università degli Studi di Napoli Federico II si piazzò al 416esimo posto, salendo di ben otto posizioni rispetto all'anno precedente, e tra le italiane era ottava. I margini di un miglioramento almeno teoricamente ci sono, visti i risultati ottenuti nel Qs World University Rankings by Subject. Quest'anno la Federico II compare in 32 classifiche per materia, e ottiene la sua performance migliore a livello mondiale ancora una volta nella materia Studi classici e Storia antica, posizionandosi al 35esimo posto su 90 atenei selezionati al mondo, ma perdendo tre posizioni rispetto allo scorso anno. Nelle cinque macro aree i risultati dell'Università di Napoli sono molto buoni: in Ingegneria e Tecnologia si piazza al 198esimo posto, migliorando di 10 punti la performance dello scorso anno, in Scienze Naturali sale di +12 punti e si piazza al 205esimo posto nel mondo, in Scienze della Vita e Medicina al 251esimo posto (+5), mentre in Arti e discipline umanistiche è al 293esimo posto (+1), e in Scienze Sociali e Management con un +14 raggiunge il 336esimo posto. Buone le performance nel settore Ingegneria: Civile e strutturale sale nella fascia 51-100 (era 101-150), Chimica sale nella fascia 101-150 (era 151-200), sale al 147 posto (era nella fascia 151-200) per Meccanica, Aeronautica e Industriale, stabile in Elettrica e Elettronica nella fascia 201-250. Migliorano Medicina che sale nella fascia 201-250 (era 251-300), Scienze Biologiche nella fascia 201-250 (era 251-300), Chimica nella fascia 251-300 (era 351-400), Geofisica nella fascia 151-200 (era 201-220). New entry Geologia (201-230) e Scienze della Terra e marine (151-200).

Migliora l'Università degli Studi della Campania Vanvitelli nell'unica materia inserita nella classifica: Medicina passa dalla fascia 601-650 a quella 551-600 a livello mondiale, grazie 87.1 punti per Citazioni delle pubblicazioni. L'Università di Salerno invece è presente in 5 classifiche per materie: Farmacia e farmacologia (251-300), Risorse agrarie (301-350), Ingegneria Chimica (351-400), Informatica (552-600) ed la new entry Chimica (601-630).